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В Нигерии в результате терактов погибли более 100 человек, по меньшей мере 300 раненых

Нигерия, Вторник 26 декабря 2023 05:06
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В Нигерии в результате терактов погибли более 100 человек, по меньшей мере 300 раненых Фото: из-за терактов в Нигерии погибли более 100 человек (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

Число погибших в результате терактов в центральном нигерийском штате Плато, состоявшихся в эти выходные возросло до 113 человек, еще более 300 получили ранения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Rеuters.

Исполняющий обязанности главы района местного самоуправления Боккос штата Плато Мондей Касса сказал, что во время нападений в субботу и воскресенье погибли 113 человек.

"Атаки были хорошо скоординированы. Бандиты атаковали не менее 20 разных общин. Мы нашли 113 тел погибших в этих общинах. Мы нашли более 300 раненых", - сказал он.

Чиновник отметил, что пострадавших доставили в больницу. Кто ответственный за нападения не сообщается.

Утверждается, что Плато является одним из нескольких этнически и религиозно разных внутренних штатов, известных как Средний пояс Нигерии, где за последние годы межобщинные конфликты унесли сотни жизней.

Насилие часто приводит к этно-религиозному конфликту между мусульманскими скотоводами и преимущественно христианскими фермерами. Но изменение климата и расширение сельского хозяйства тоже являются основными факторами.

Катастрофы в Нигерии

На юго-западе Нигерии перевернулась лодка, которая перевозила людей после свадебной церемонии. Судно перевозило около 300 пассажиров, 106 из них погибли.

"То, что жертвы были гостями на свадебной церемонии, сделало несчастный случай еще более болезненным", - сказал президент страны Бола Ахмед Тинубу.

Также, в начале мая в центральной Нигерии произошли стычки между скотоводами и фермерами, в которых погибли по меньшей мере 85 человек. Более 3000 граждан были перемещены в другие районы.

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