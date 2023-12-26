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У Нігерії внаслідок терактів загинуло понад 100 людей, щонайменше 300 поранених

Нігерія, Вівторок 26 грудня 2023 05:06
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У Нігерії внаслідок терактів загинуло понад 100 людей, щонайменше 300 поранених Фото: через теракти в Нігерії загинуло понад 100 людей (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

Кількість загиблих внаслідок терактів у центральному нігерійському штаті Плато, які відбулися цими вихідними зросла до 113 осіб, ще понад 300 отримали поранення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Rеuters.

Виконуючий обов'язки голови району місцевого самоврядування Боккос штату Плато Мондей Касса сказав, що під час нападів у суботу та неділю загинули 113 людей.

"Атаки були добре скоординовані. Бандити атакували не менше 20 різних громад. Ми знайшли 113 тіл загиблих у цих громадах. Ми знайшли понад 300 поранених", - сказав він.

Посадовець зазначив, що постраждалих доправили до лікарні. Хто відповідальний за напади не повідомляється.

Стверджується, що Плато є одним із кількох етнічно та релігійно різноманітних внутрішніх штатів, відомих як Середній пояс Нігерії, де за останні роки міжобщинні конфлікти забрали сотні життів.

Насильство часто спричиняє етно-релігійний конфлікт між мусульманськими скотарями та переважно християнськими фермерами. Але зміна клімату та розширення сільського господарства також є основними факторами.

Катастрофи в Нігерії

На південному заході Нігерії перекинувся човен, який перевозив людей після весільної церемонії. Судно перевозило близько 300 пасажирів, 106 із них загинули.

"Те, що жертви були гостями на весільній церемонії, зробило нещасний випадок ще більш болісним", - сказав президент країни Бола Ахмед Тінубу.

Також, на початку травня в центральній Нігерії сталися сутички між скотарями та фермерами, у яких загинули щонайменше 85 людей. Понад 3000 громадян були переміщені в інші райони.

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