RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В Нигерии произошел взрыв в посольстве Канады, погибли два человека

Фото: в посольстве Канады в Нигерии произошел взрыв, погибли два человека (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

Министр иностранных дел Канады Мелани Джоли заявила, что Оттава расследует взрыв в своем посольстве в Нигерии, в результате которого погибли два человека.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

"Мы можем подтвердить, что произошел взрыв в нашей Верховной комиссии в Нигерии. Пожар ликвидирован, и мы работаем над тем, чтобы пролить свет на то, что повлекло за собой эту ситуацию", - рассказала Джоли.

Посольство Канады предостерегло граждан от несущественных поездок в Нигерию, включая столицу Абуджу, "из-за непредсказуемой ситуации с безопасностью по всей стране и значительного риска терроризма, преступности, вооруженных нападений и похищений".

Следует отметить, что США и Великобритания также предостерегли своих граждан о "повышенной угрозе" в Нигерии.

Катастрофы в Нигерии

В середине июня на юго-западе Нигерии перевернулась лодка, которая перевозила людей после свадебной церемонии. Судно перевозило около 300 пассажиров, 106 из них погибли.

"То, что жертвы были гостями на свадебной церемонии, сделало несчастный случай еще более болезненным", - сказал президент страны Бола Ахмед Тинубу.

Также, в начале мая в центральной Нигерии произошли стычки между скотоводами и фермерами, в которых погибли по меньшей мере 85 человек. Более 3000 граждан были перемещены в другие районы.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
КанадаНигерия