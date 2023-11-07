В Нигерии произошел взрыв в посольстве Канады, погибли два человека

"Мы можем подтвердить, что произошел взрыв в нашей Верховной комиссии в Нигерии. Пожар ликвидирован, и мы работаем над тем, чтобы пролить свет на то, что повлекло за собой эту ситуацию", - рассказала Джоли.

Посольство Канады предостерегло граждан от несущественных поездок в Нигерию, включая столицу Абуджу, "из-за непредсказуемой ситуации с безопасностью по всей стране и значительного риска терроризма, преступности, вооруженных нападений и похищений".

Следует отметить, что США и Великобритания также предостерегли своих граждан о "повышенной угрозе" в Нигерии.

Катастрофы в Нигерии

В середине июня на юго-западе Нигерии перевернулась лодка, которая перевозила людей после свадебной церемонии. Судно перевозило около 300 пассажиров, 106 из них погибли.

"То, что жертвы были гостями на свадебной церемонии, сделало несчастный случай еще более болезненным", - сказал президент страны Бола Ахмед Тинубу.

Также, в начале мая в центральной Нигерии произошли стычки между скотоводами и фермерами, в которых погибли по меньшей мере 85 человек. Более 3000 граждан были перемещены в другие районы.