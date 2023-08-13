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В Нигерии обрушилась мечеть, в которой находились сотни верующих: есть погибшие и раненые

Фото: в Нигерия обрушилась мечеть, есть погибшие и раненые (aayfo org)
Автор: Максим Шушко

В городе Зария на севере Нигерии после обрушения мечети, наполненной верующими, погибли семь человек, еще несколько получили ранения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Трагедия произошла в штате Кадуна. В центральной мечети города находились сотни верующих, наблюдавших за послеобеденной молитвой.

"Сначала были найдены четыре тела, а затем еще три – после того, как спасатели обыскали заваленную мечеть", – рассказал представитель Нигерии Абдуллахи Кварбаи.

Катастрофы в Нигерии

На юго-западе Нигерии перевернулась лодка, которая перевозила людей после свадебной церемонии. Судно перевозило около 300 пассажиров, 106 из них погибли.

"То, что жертвы были гостями на свадебной церемонии, сделало несчастный случай еще более болезненным", - сказал президент страны Бола Ахмед Тинубу.

Также, в начале мая в центральной Нигерии произошли стычки между скотоводами и фермерами, в которых погибли по меньшей мере 85 человек. Более 3000 граждан были перемещены в другие районы.

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НигерияОбрушение дома