В Нигерии обрушилась мечеть, в которой находились сотни верующих: есть погибшие и раненые

Трагедия произошла в штате Кадуна. В центральной мечети города находились сотни верующих, наблюдавших за послеобеденной молитвой.

"Сначала были найдены четыре тела, а затем еще три – после того, как спасатели обыскали заваленную мечеть", – рассказал представитель Нигерии Абдуллахи Кварбаи.

Катастрофы в Нигерии

На юго-западе Нигерии перевернулась лодка, которая перевозила людей после свадебной церемонии. Судно перевозило около 300 пассажиров, 106 из них погибли.

"То, что жертвы были гостями на свадебной церемонии, сделало несчастный случай еще более болезненным", - сказал президент страны Бола Ахмед Тинубу.

Также, в начале мая в центральной Нигерии произошли стычки между скотоводами и фермерами, в которых погибли по меньшей мере 85 человек. Более 3000 граждан были перемещены в другие районы.