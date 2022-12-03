Канада выделила 80 млн долларов на борьбу с голодом в Африке
Канада выделила 107 млн канадских долларов (около 82 млн долларов США), чтобы помочь странам восточной Африки преодолеть голод.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу министерства международного развития Канады.
"Сомалийскому полуострову выделено 107 млн долларов, из которых 25 млн - Эфиопии, 11 млн - Кении, 26 млн - Сомали, 25 млн - Южному Судану и 20 млн - Судану", - говорится в сообщении.
Отмечается, что эти средства будут использованы на преодоление голода и острого недоедания среди пострадавшего от кризиса местного населения.
Сообщается, что еще 11,2 млн долларов в течение трех лет будут выделены Канадой Мировой продовольственной программе на финансирование питания в сомалийских школах и Южном Судане. Благодаря этой программе более 32 тысяч школьников в двух странах каждый день получают бесплатный обед.
Ранее мы писали, что Канада выделила для Украины 10 млн долларов. Эти деньги пойдут на закупку генераторов для критической инфраструктуры.
Напомним, Канада предоставит дополнительную военную помощь в размере 500 млн канадских долларов. Это должно помочь ВСУ защитить Украину от российской агрессии.
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