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У Нігерії заблокували Twitter: соцмережа видалила твіт президента

Автор: Наталья Скороход

У Нігерії заблокували Twitter. Таке рішення прийняли в уряді після того, як соцмережа заблокувала пост президента.

Про це повідомляти CNN.

Нагадаємо, Facebook дозволив Трампу користуватися соцмережею через два роки. Таке рішення прийняли після критики наглядової ради компанії за необмежене блокування.

Раніше повідомлялося, що Twitter запустив платну версію. У ній будуть доступні преміум-функції.

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