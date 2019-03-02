У Нігерії в результаті атаки ІД загинули 10 військових

Бойовики ІД здійснили декілька атак на північному сході Нігерії

В Нигерии в результате атаки боевиков террористической группировки "Исламское государство" на северо-востоке страны погибли по меньшей мере 10 военнослужащих. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Как сообщается, в результате нападения боевиков "Исламского государства" в селе Тдмари на северо-востоке Нигерии, которое произошло 28 февраля, погибли по меньшей мере 10 военных.

Отмечается, что террористы "Исламского государства" совершили ряд атак на северо-востоке страны за последние несколько месяцев.

Напомним, ранее сообщалось, что боевики террористической группировки "Исламское государство" захватили город Ранн на северо-востоке Нигерии. В результате интенсивных боев между военными и боевиками часть зданий города была уничтожена.

Добавим, в ноябре 2018 года в Нигерии во время атаки боевиков "Исламского государства" на военную базу погибло около 100 солдат, база была сожжена, много солдат пропали без вести. Несколько солдат погибли во время попыток забрать тела погибших военнослужащих. Уцелевшим силам пришлось в экстренном порядке проводить эвакуацию, в результате на базе было брошено большое количество вооружения, снаряжения и техники.