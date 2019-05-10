У Нігерії звільнили 900 дітей з полону бойовиків

На північному сході Нігерії були звільнені майже 900 дітей, яких завербувала місцеве групування для участі в бойових діях проти бойовиків радикального ісламістського угруповання Боко Харам. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ЮНИСЕФ.

Як повідомляється, 894 дитини, в тому числі 106 дівчаток, були звільнені з лав Цивільної спільної цільовою групою (CJTF) в Майдугурі.

За даними організації, угруповання була сформована в 2013 році для боротьби з бойовиками Боко Харам.

північного

У заяві організації наголошується, що в результаті такого кроку загальна кількість звільнених дітей перевищила 1700. У жовтні 2018 року угруповання звільнила 833 дітей.

"Це крок у правильному напрямку - на захист прав дітей, і його слід визнати і заохочувати", - заявив голова ЮНІСЕФ в Нігерії Мохаммед Фолл.

За даними ЮНІСЕФ, у Нігерії неурядові збройні угруповання, залучені в десятирічний конфлікт з Боко Харам, завербували понад 3 500 дітей в період з 2013 по 2017 рік.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляє, що дитячий фонд ООН ЮНІСЕФ повідомив, що у збройних конфліктах по всьому світі залучено близько 250 тисяч дітей.

Крім того, глава фонду ЮНІСЕФ Генрієтта Фор заявила, що від збройних конфліктів і природних катастроф у світі страждають понад 40 мільйонів дітей.