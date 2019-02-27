У Нігерії оголосили результати виборів президента

Мохаммада Бухарі переобрали на другий термін

Центральная избирательная комиссия Нигерии объявила, что президентом страны на второй срок переизбран Мохаммад Бухари. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на DPA.

Отмечается, что за 76-летнего Бухари граждане отдали 56% голосов из тех, кто пришел на избирательные участки. Главный его соперник - экс-вице-президент и бизнесмен Атику Абубакар - собрал 41% голосов.

Всего за действующего главу государства вновь проголосовали 15,2 млн избирателей против 11,3 млн за его соперника. Явка составила 33,2%. По данным ЦИК, на президентских выборах в 2015 году явка избирателей состоавляла 44%.

По законам Нигерии, победителе объявляется кандидат, получивший наибольшее количество голосов по всей стране, если он набирает не менее одной четверти голосов в двух третях из 36 штатов Нигерии и столице Абудже. Иначе объявляется второй тур. Бухари набрал достаточно голосов, чтобы победить в первом туре.

Напомним, в Нигерии в день голосования на общих президентских и парламентских выборах были убиты по меньшей мере 16 человек.