У Нігерії через порушення на виборах затримали близько 120 осіб

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Серед порушень відзначені: торгівля голосами, викрадення урн для бюлетенів, голосування під чужим ім'ям

Понад 120 чоловік були затримані під час президентських і парламентських виборів у Нігерії у зв'язку з порушеннями. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Сіньхуа.

Як повідомляється, по всій країні під час виборів були затримані щонайменше 128 осіб за підозрою в правопорушеннях при голосуванні, серед яких торгівля голосами, викрадення урн для бюлетенів, голосування під чужим ім'ям і зловмисне нанесення збитку.

Як наголошується, були зафіксовані тяжкі порушення. Також співробітники правоохоронних органів виявили 38 одиниць різної зброї і вибухові речовини.

Так, у суботу в Нігерії пройшли президентські і парламентські вибори. Спочатку день голосування було призначено на 16 лютого, однак пізніше виборча комісія (INEC) Нігерії перенесла вибори на 23 лютого.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Нігерії в день голосування на загальних президентських і парламентських виборах були вбиті щонайменше 16 осіб.

Зокрема, за даними громадської організації Situation Room, мова йде про смерті у восьми штатах. Під час виборів спостерігалися порушення правил голосування і підпалу виборчих скриньок і документів в місті Лагос.