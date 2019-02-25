ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

У Нігерії через порушення на виборах затримали близько 120 осіб

Новини » Надзвичайні події    25.02.2019 - 07:01
У Нігерії через порушення на виборах затримали близько 120 осіб
Ілюстративне фото (pixabay.com)

Серед порушень відзначені: торгівля голосами, викрадення урн для бюлетенів, голосування під чужим ім'ям

Понад 120 чоловік були затримані під час президентських і парламентських виборів у Нігерії у зв'язку з порушеннями. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Сіньхуа.

Як повідомляється, по всій країні під час виборів були затримані щонайменше 128 осіб за підозрою в правопорушеннях при голосуванні, серед яких торгівля голосами, викрадення урн для бюлетенів, голосування під чужим ім'ям і зловмисне нанесення збитку.

Як наголошується, були зафіксовані тяжкі порушення. Також співробітники правоохоронних органів виявили 38 одиниць різної зброї і вибухові речовини.

Так, у суботу в Нігерії пройшли президентські і парламентські вибори. Спочатку день голосування було призначено на 16 лютого, однак пізніше виборча комісія (INEC) Нігерії перенесла вибори на 23 лютого.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Нігерії в день голосування на загальних президентських і парламентських виборах були вбиті щонайменше 16 осіб.

Зокрема, за даними громадської організації Situation Room, мова йде про смерті у восьми штатах. Під час виборів спостерігалися порушення правил голосування і підпалу виборчих скриньок і документів в місті Лагос.

У Молдові оприлюднила перші дані ЦВК Явка на виборах в Молдові склала менше від половини зареєстрованих виборців
Новини України Нигериявыборынарушения
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся