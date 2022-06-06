У Нігерії бойовики напали на церкву і вбили 50 осіб

У Нігерії під час недільної меси бойовики увірвалися в католицьку церкву Святого Франциска і вбили щонайменше 50 осіб, включаючи жінок і дітей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

У поліції штату Ондо заявили, що бойовики розстрілювали людей зовні і всередині будівлі церкви. Особу та мотиви нападників одразу встановити не вдалося. Правоохоронці розслідують причину нападу.

Губернатор штату, який відвідав місце нападу і постраждалих в лікарні, назвав недільний інцидент "великою бійнею", повторення якої не можна допустити.

"Це так сумно, що під час Святої Меси невідомі озброєні люди напали на католицьку церкву Святого Франциска... в результаті чого багато людей були вбиті і отримали поранення, а церква піддалася насильству", - заявив представник католицької церкви в Нігерії преподобний Августин Ікву.

Він також зазначив, що єпископ і священики з парафії пережили напад цілими і неушкодженими.

Президент Нігерії Мухаммаду Бухарі засудив напад, назвавши його "огидним", а Ватикан заявив, що Папа Франциск молиться за жертв, які "болісно постраждали в момент богослужіння".

Зазначимо, що Нігерія бореться з ісламістським повстанським рухом на північному сході і озброєними бандами, які здійснюють напади і викрадення людей з метою отримання викупу, в основному на північному заході країни. Але на південному заході такі атаки трапляються рідко.