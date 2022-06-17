Нідерланди вимагають "справедливих і суворих умов" для членства України в ЄС, - EuObserver

Нідерланди просять Єврокомісію ретельно прописати умови для подальшого наближення України до членства в Євросоюзі. Амстердам наполягає на необхідності справедливих і суворих умов для Києва.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на EuObserver .

Зокрема, Єврокомісію закликають прописати у своєму висновку, які реформи Україна повинна буде здійснити в майбутньому.

"Нідерланди підтверджують свою прихильність процесу розширення ЄС. Ми підтверджуємо, що рекомендація комісії повинна бути якісною", - йдеться у відповідному документі.

Нагадаємо, Єврокомісія може порадити надати статус кандидата на вступ до Євросоюзу для України і Молдови. Але Грузії можуть відмовити.

Раніше джерела РБК-Україна теж повідомляли, що Єврокомісія рекомендуватиме дати Україні повноцінний статус кандидата на вступ до ЄС.