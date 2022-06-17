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Нідерланди вимагають "справедливих і суворих умов" для членства України в ЄС, - EuObserver

Фото: Нідерланди вимагають "справедливих і суворих умов" для членства України в ЄС (pixabay.com)
Автор: Валерія Поліщук

Нідерланди просять Єврокомісію ретельно прописати умови для подальшого наближення України до членства в Євросоюзі. Амстердам наполягає на необхідності справедливих і суворих умов для Києва.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на EuObserver.

"Нідерланди підтверджують свою прихильність процесу розширення ЄС. Ми підтверджуємо, що рекомендація комісії повинна бути якісною", - йдеться у відповідному документі.

Зокрема, Єврокомісію закликають прописати у своєму висновку, які реформи Україна повинна буде здійснити в майбутньому.

Нагадаємо, Єврокомісія може порадити надати статус кандидата на вступ до Євросоюзу для України і Молдови. Але Грузії можуть відмовити.

Раніше джерела РБК-Україна теж повідомляли, що Єврокомісія рекомендуватиме дати Україні повноцінний статус кандидата на вступ до ЄС.

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УкраїнаНідерландиВступ в ЄС