Нідерланди продовжать міжнародний тиск на Росію, - посол

Фото: Йоганнес де Мол (facebook.com/DutchEmbassyUkraine)

Нідерланди не визнають анексії Криму

Нідерланди вважають анексію Криму порушенням міжнародного права та не збираються її визнавати. Міжнародний тиск на РФ буде продовжено.

Про це заявив посол Нідерландів в Україні Йоганнес де Мол, повідомляє прес-служба посольства.

Він наголосив, що санкції проти РФ будуть дійсні, поки не будуть повністю виконані Мінські домовленості.

"Нідерланди не визнають анексію Криму і вважають це порушенням міжнародного права. Ми будемо підтримувати діючі санкції до тих пір, поки порушення не припиниться і Мінські угоди не будуть повністю виконані. Через наш фонд з прав людини ми підтримуємо юристів, громадських активістів та сім'ї політв'язнів на місцях, і ми будемо продовжувати міжнародний тиск на Росію у відповідності з нашою політикою", - зазначив де Мол.

Раніше Кулеба заявив, що наразі немає жодних підстав для зміни політики ЄС щодо Росії.

РБК-Україна писало, що Євросоюз продовжив до 2021 року економічні санкції проти Росії за військову агресію в Україні.