Нідерланди призупинили використання вакцини AstraZeneca
Нідерланди призупинили використання вакцини від коронавірусу AstraZeneca через повідомлення про можливі побічні ефекти від цього препарату. Рішення було прийнято як запобіжний захід.
Нідерландське управління з лікарських засобів (MEB), приймаючи рішення про зупинення застосування вакцини, взяло до уваги дані, які надійшли з Норвегії та Данії.
В Нідерландах жодного подібного випадку зафіксовано не було.
У відомстві підкреслили, що доказів зв'язку між утворенням тромбів і ін'єкції вакцини AstraZeneca поки що немає.
Раніше Європейське агентство з лікарських засобів (EMA) спростувало зв'язок вакцини AstraZeneca з утворенням тромбів.
Як писало РБК-Україна, низка країн, серед яких Данія, Італія, Норвегія та Ісландія, заявили, що припинили використання партій вакцини AstraZeneca через нібито утворення тромбів.