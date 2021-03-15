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Нидерланды приостановили использование вакцины AstraZeneca

Новина українською → Нидерланды, Понедельник 15 марта 2021 02:40
Нидерланды приостановили использование вакцины AstraZeneca Фото: вакцина от коронавируса (РБК-Украина)
Автор: Артур Родивилов

Нидерланды приостановили применение вакцины от коронавируса AstraZeneca из-за сообщений о возможных побочных эффектах от этого препарата. Решение было принято в качестве меры предосторожности.

Об этом сообщается на сайте правительства Нидерландов.

Нидерландское управление по лекарственным средствам (MEB), принимая решение о приостановке применения вакцины, приняло во внимание данные, которые поступили из Норвегии и Дании.

В Нидерландах ни одного подобного случая зафиксировано не было.

В ведомстве подчеркнули, что доказательств связи между образованием тромбов и инъекции вакцины AstraZeneca пока что нет.

Ранее Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) опровергло связь вакцины AstraZeneca с образованием тромбов.

Как писало РБК-Украина, ряд стран, среди которых Дания, Италия, Норвегия и Исландия, заявили, что прекратили использование партий вакцины AstraZeneca из-за якобы образования тромбов.

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