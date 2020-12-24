Нідерланди вимагатимуть результати тесту на COVID-19 від всіх, хто прилітає в країну

Фото: люди в аеропорту (pixabay.com)

Всі пасажири, які прилітають в Нідерланди, повинні будуть надати негативний результат тесту на коронавірус нового типу. Тест повинен бути проведений не раніше ніж за три дні до вильоту в Нідерланди, зазначено в повідомленні.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на заяву уряду країни.

При цьому влада розглядає розширення даного заходу на пасажирів поїздів, автобусів і водного транспорту.

Крім того, мандрівникам, які прибувають в Нідерланди, пропонується пройти десятиденний карантин, навіть якщо перед від'їздом у них був негативний результат тесту на COVID-19.

За весь час пандемії у світі виявлено понад 78 млн випадків зараження коронавірусом, з них понад 1,7 млн - з летальним результатом.

Нагадаємо, 14 грудня Британія виявила нову мутацію COVID-19. При цьому малоймовірно, що розроблені вакцини можуть виявитися марними при зараженні цим варіантом.

Крім того, уряд Британії заявило про намір ввести новий рівень карантину. Четвертий рівень означатиме фактичний локдаун для певних регіонів. Нові правила вступають в силу з 20 грудня і можуть бути переглянуті через десять днів.