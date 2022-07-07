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Нідерланди передали Україні військові товари на 170 млн євро

Фото: Нідерланди передали Україні допомогу на 170 млн євро (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Україна отримала від Нідерландів новий пакет військової допомоги на суму понад 170 млн євро.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеве видання NOS.

Міністр оборони Кайса Оллонгрен в листі до Палати представників зазначила, що Нідерланди направили Україні товари військового призначення вартістю близько 172,7 млн євро.

"Уряд продовжить докладати зусиль для додаткової підтримки України", - йдеться в повідомленні.

При цьому в Міноборони Нідерландів заявили, що не будуть розкривати подробиці військових поставок.

Раніше ми розповідали, що Німеччина і Нідерланди передали українським військовим 12 нових самохідних артилерійських установок PzH 2000.

Пізніше ЗСУ показали, як використовують отриману техніку на фронті.

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НідерландиВійськова допомога