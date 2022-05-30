Нідерланди відмовилися платити в рублях. "Газпром" завтра зупинить поставки

Повідомляється, що GasTerra прийняла рішення не виконувати вимоги "Газпрому" щодо платежів в російських рублях.

"GasTerra не згодна з платіжними вимогами "Газпрому". Вони можуть призвести до порушення санкцій, введених ЄС. Крім того, існує занадто багато фінансових і операційних ризиків, пов'язаних з маршрутом оплати. Зокрема, відкриття рахунків у Москві за російським законодавством і контроль над ними з боку російського режиму представляють занадто великий ризик", - йдеться в повідомленні.

"Газпром" вже повідомив, що з 31 травня поставки припиняються. Це означає, що російська компанія не поставить близько 2 млрд кубометрів законтрактованого газу.