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Нідерланди відмовилися платити в рублях. "Газпром" завтра зупинить поставки

Фото: Нідерланди відмовляються від російського газу (Getty Images)
Автор: Ілона Свиридова

Найбільший нідерландський газовий трейдер GasTerra відмовився платити за російський газ в рублях. У зв'язку з цим "Газпром" з 31 травня зупиняє поставки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення нідерландської компанії GasTerra.

Повідомляється, що GasTerra прийняла рішення не виконувати вимоги "Газпрому" щодо платежів в російських рублях.

"GasTerra не згодна з платіжними вимогами "Газпрому". Вони можуть призвести до порушення санкцій, введених ЄС. Крім того, існує занадто багато фінансових і операційних ризиків, пов'язаних з маршрутом оплати. Зокрема, відкриття рахунків у Москві за російським законодавством і контроль над ними з боку російського режиму представляють занадто великий ризик", - йдеться в повідомленні.

"Газпром" вже повідомив, що з 31 травня поставки припиняються. Це означає, що російська компанія не поставить близько 2 млрд кубометрів законтрактованого газу.

Нагадаємо, у квітні Нідерланди заборонили своїм компаніям оплачувати поставки російського газу в рублях.

Сьогодні стало відомо, що Данія так само відмовилася платити в рублях і буде обходитися без російського газу.

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ГазпромРосійська ФедераціяНідерланди