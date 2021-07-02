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Узбекистан обмежив роботу соцмереж: користувачі скаржаться на проблеми з Twitter і TikTok

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Ташкент, П'ятниця 02 липня 2021 15:58
Узбекистан обмежив роботу соцмереж: користувачі скаржаться на проблеми з Twitter і TikTok Фото: в Узбекистані сповільнили роботу соцмереж (Getty Images)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Наглядові органи Узбекистану обмежили використання декількох соціальних мереж в країні через порушення закону Про персональні дані. Користувачі відзначають проблеми з роботою Twitter і TikTok.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Держінспекції з контролю у сфері інформатизації та телекомунікацій (Узкомнадзор) Узбекистан.

"Обмежено використання низки соціальних мереж у зв'язку з порушенням вимог законодавства при обробці персональних даних громадян Республіки Узбекистан", - йдеться в повідомленні регулятора.

У відомстві зазначили, що обмеження на роботу соцмереж введені "в установленому порядку до усунення виявлених недоліків". Регулятор не уточнив, які саме соціальні мережі потрапили під обмеження.

За даними місцевого видання "Газета.uz", користувачі відзначають перебої в роботі Twitter, TikTok і ряді інших соцмереж. Зокрема, повільно або зовсім не завантажуються медіафайли, також не працює також месенджер Skype.

Видання нагадує, що в кінці січня 2021 року президент Узбекистану Шавкат Мірзієєв підписав поправки до Закону "Про персональні дані", відповідно до яких з 15 квітня всі інтернет-ресурси зобов'язані зберігати Персональні дані громадян республіки на території країни.

Пізніше Вузькомнагляд направив повідомлення ряду зарубіжних інтернет-компаній, включаючи Facebook, Google, Microsoft Skype, Telegram, TikTok, Twitter про необхідність виконання вимог Закону.

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