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Нідерланди мають намір перенести з Британії 250 компаній через Brexit


За минулий рік з Британії в Нідерланди перевели 42 компанії та філії

Правительство Нидерландов в субботу, 9 февраля, заявило, что они ведут переговоры с 250 компаниями о переносе  операций из Британии в Нидерланды из-за скоро выхода Королевства из состава Евросоюза. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Сообщается, что в отчете Министерства экономики сказано, что программа найма привела к тому, что в 2018 году из Великорбритании в Нидерланды было переведено 42 компании и филиала на 1923 рабочих места.

В отчете идет речь о японском инвестиционном банке Norinchukin, медаи-компании TVT Media, поставщиков финансовых услуг MarketAxess и Azimo и о морском страховщике UK P & I Club.

"В 2019 году несколько компаний, в том числе Discovery и Bloomberg, уже объявили о своем намерении инвестировать в Нидерланды из-за Brexit", - заявили в министерстве.

Также сообщается, что агентство по иностраннім инвестициям Нидерландов ведет переговоры с более чем 250 иностранными компаниями, которые рассматривают возможность организации своей деятельности в Нидерландах после Brexit.

Напомним, Туск заявил об отсутствии "прорыва" в вопросе Brexit. Глава Европейского совета Дональд Туск заявил, что переговоры будут продолжены.

 

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