Нідерланди мають намір розпочати масову вакцинацію від COVID-19 у січні

Фото: вакцина від COVID-19 (РБК-Україна)

Міністр охорони здоров'я Нідерландів Уго де Йонг заявив, що вакцинація від коронавірусу розпочнеться 8 січня. Однак для цього Європейське агентство з лікарських засобів схвалить використання вакцини Pfizer і BioNTech.

Про це повідомляє The Independent.

Уго де Йонг заявив, що органи охорони здоров'я розробили план, який, за його словами, "обережний, безпечний і відповідальний".

Першими в Нідерландах мають намір вакцинувати персонал будинків престарілих та медичних працівників.

Нідерланди очікують отримати перші 500 тисяч доз вакцини Pfizer і BioNTech до кінця року.

Нагадаємо, глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що ЄС почне масову вакцинацію населення від COVID-19 27 грудня.

До цього вона запропонувала країнам Євросоюзу почати вакцинацію від коронавірусу в один день.

Крім того, напередодні віце-президент Єврокомісії Маргаритис Схинас пообіцяв, що дозвіл на продаж вакцин від COVID-19 буде видано через дві доби після схвалення.