Нідерланди хочуть розмістити українських біженців у колишніх в'язницях
Українських біженців в Нідерландах хочуть розмістити в урядових будівлях і колишніх в'язницях. На даний момент планується розміщення близько 15 000 осіб.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на RTL.
Як заявив міністр житлового будівництва і територіального планування Гуго де Йонге, уряд зарезервував 75 млн євро, щоб зробити ці приміщення придатними для проживання.
У найближчі тижні будівлі мають бути готові до прийому людей, потім їх передадуть муніципалітетам, які будуть організовувати розміщення.
За словами держсекретаря Еріка ван дер Бурга, в даний час в Нідерландах знаходиться 17 000 українських біженців, і це число неухильно зростає.
"Ми також отримуємо сигнали з інших країн, наприклад, Німеччини та прикордонних країн, що люди продовжують приїжджати з України", - додав він.
При цьому Нідерланди не виключають, що в країну можуть приїхати сотні тисяч українців.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що українці в країнах ЄС можуть отримати статус біженця або тимчасовий притулок. РБК-Україна роз'яснило, в чому їх відмінність.
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