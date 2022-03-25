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Нідерланди хочуть розмістити українських біженців у колишніх в'язницях

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Амстердам, П'ятниця 25 березня 2022 16:08
Нідерланди хочуть розмістити українських біженців у колишніх в'язницях Фото: українських біженців пропонують розмістити в закритих в'язницях у Нідерландах (GettyImages)
Автор: Юлія Бойко

Українських біженців в Нідерландах хочуть розмістити в урядових будівлях і колишніх в'язницях. На даний момент планується розміщення близько 15 000 осіб.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на RTL.

Як заявив міністр житлового будівництва і територіального планування Гуго де Йонге, уряд зарезервував 75 млн євро, щоб зробити ці приміщення придатними для проживання.

У найближчі тижні будівлі мають бути готові до прийому людей, потім їх передадуть муніципалітетам, які будуть організовувати розміщення.

За словами держсекретаря Еріка ван дер Бурга, в даний час в Нідерландах знаходиться 17 000 українських біженців, і це число неухильно зростає.

"Ми також отримуємо сигнали з інших країн, наприклад, Німеччини та прикордонних країн, що люди продовжують приїжджати з України", - додав він.

При цьому Нідерланди не виключають, що в країну можуть приїхати сотні тисяч українців.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що українці в країнах ЄС можуть отримати статус біженця або тимчасовий притулок. РБК-Україна роз'яснило, в чому їх відмінність.

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