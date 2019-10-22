Нідерланди у справі MH17 хочуть вивчити дії України та Росії, - посол

Додаткове розслідування у справі про катастрофу MH17 на Донбасі, яке ініціював парламент Нідерландів, покликане вивчити дії України і Росії на момент трагедії. Про це в інтерв'ю "Укрінформу" заявив посол України в Нідерландах Всеволод Чанцев.

За його словами, парламент Нідерландів вирішив ініціювати розслідування, в тому числі тому, що родичі загиблих цікавляться діями російської і української влади.

"Вони хочуть зрозуміти більш докладно, як все відбувалося, як діяла України, а також як діяла РФ. Особливо - чому РФ закрила небо над Ростовською областю? Це велике питання, і цьому питанню буде приділятися значна увага. І сьогодні ніяких пояснень з російської сторони не було. Тому, якщо у когось є щось додатково сказати, то це саме Російській Федерації: як вона діяла в тих умовах, і чи були підстави закриття неба", - зазначив Чанцев.

Він підкреслив, що українська сторона надала всю інформацію.

"Мова не йде про якесь нове розслідування у відповідності з положеннями ICAO, але про дослідження практики управління повітряним рухом в умовах конфліктів, у тому числі дій України і РФ в липні 2014 року", - додав посол.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Нідерландах вивчать роль України у катастрофі MH17. Депутати місцевого парламенту вимагали внести ясність у питання, чому Київ не закрив небо до трагедії.

Пізніше міністр закордонних справ країни Стеф Блок зазначив, що Україна гарантувала всебічне співробітництво в даному розслідуванні.