Кулеба: Нідерланди не ставлять під сумнів висновки JIT у справі MH17

Фото: Дмитро Кулеба (РБК-Україна)

Кулеба пояснив бажання Нідерландів розслідувати роль України в катастрофі

Нідерланди в спробі додатково вивчити роль України в катастрофі MH17 не ставлять під сумнів висновки Спільної слідчої групи (JIT). Про це в інтерв'ю "Радіо Свобода" заявив віце-прем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Дмитро Кулеба.

Зокрема, Кулеба назвав "сумною" внутрішню політику в Нідерландах.

"Я знаю, я консультувався з колегами, те, що зараз відбувається в Нідерландах (додаткове розслідування ролі України у катастрофі MH17, - ред. ), є внутрішньополітичною історією, але вона не ставить під сумнів ті висновки спільної слідчої групи, які вже були зроблені, про те, хто винен у збиванні літака, як це сталося", - зазначив він.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Нідерландах хочуть вивчити роль України в авіакатастрофі MH17. Депутати місцевого парламенту заявили про необхідність внести ясність у питання закриття повітряного простору на сході України в момент катастрофи.

Пізніше стало відомо, що Нідерланди проведуть розслідування "закриття неба" на Донбасі. Міністр закордонних справ країни Стеф Блок зазначив, що Україна гарантувала всебічне співробітництво у даному розслідуванні.