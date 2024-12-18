Нидерландские F-35 перехватили самолеты РФ над Балтийским морем

"Наши F-35 ежедневно демонстрируют бдительность против российской угрозы. Вчера (17 декабря - ред.) вместе с Финляндией и Швецией мы сопровождали российские самолеты со сверхзвуковыми ракетами над Балтийским морем. Защита нашей безопасности требует постоянной готовности", - написал Брекельманс.

Стоит заметить, что он не уточнил, какие именно российские самолеты были перехвачены.

Фото: нидерландские F-35 перехватили самолеты РФ 17 декабря (x.com/DefensieMin)

Интересно и то, что российские военные самолеты вчера были замечены в идентификационной зоне противовоздушной обороны Аляски. Они оставались в международном воздушном пространстве и не входили в американское или канадское суверенное воздушное пространство.

А в прошлом месяце Великобритания поднимала истребители из-за российского самолета у ее границ. Однако борт РФ не нарушил воздушное пространство Британии.