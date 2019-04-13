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В Microsoft повідомили про злом аккаунта служби підтримки

Новини » Телеком & IT    13.04.2019 - 20:02
В Microsoft повідомили про злом аккаунта служби підтримки
Ілюстративне фото (flickr.combargainmoose)

Хакери хотіли заволодіти даними користувачів

Компанія Microsoft повідомила користувачів електронної пошти Outlook про заволодіння хакерами доступу до обмеженої кількості аккаунтів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Techcrunch та The Verge.

Як повідомляється, щоб отримати доступ до даних користувачів, зловмисники зламали аккаунт працівника служби підтримки. Хакери мали змогу переглянути електронні адреси, назви тек та тем листів. Проте зловмисники не мали доступу до змісту листів та вкладень.

Зазначається, кіберзлочинці також не отримали доступу до паролів від аккаунтів. Всі порушення стосуються періоду з 1 січня по 28 березня 2019 року.

Крім того, в Microsoft не уточнюють скільки користувачів могли постраждати від дій зловмисників. В Techcrunch вважають, що частина аккаунтів відноситься до країн Європейського союзу.

Лист Microsoft

Фото: лист від компанії Microsoft (theverge.com)

Нагадаємо, компанія Microsoft вдруге за шість місяців виявила пов'язану з російським урядом операцію, спрямовану проти впливових аналітичних центрів, які займають критичну позицію щодо Росії. Атаки були пов'язані з хакерським угрупованням APT28 - підрозділом російської військової розвідки, причетної до втручання на виборах в США в 2016 році.

РБК-Україна писало, що корпорація Microsoft розширить сервіс кібербезпеки Account Guard для 12 європейських країн, щоб захистити своїх клієнтів в політичному просторі від хакерських атак. 

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