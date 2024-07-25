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Нидерланды и Дания передадут Украине партию танков Leopard 2

Четверг 25 июля 2024 09:14
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Нидерланды и Дания передадут Украине партию танков Leopard 2 Иллюстративное фото (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

14 танков Leopard 2A4, приобретенных Нидерландами и Данией для Украины, будут отправлены этим летом. Боевые машины были отремонтированы и испытаны в последние месяцы.

Об этом заявил министр обороны Нидерландов Рубен Брекельманс, сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны Нидерландов.

Совместно с Данией, Нидерланды закупили 14 бывших в употреблении танков Leopard 2A4, которые отремонтировала немецкая фирма Rheinmetall. Украина сможет использовать их в борьбе с российской агрессией.

Последние 2 танка проходят проверочные испытания, а первые 12 уже готовы к отправке. Все 14 танков будут доставлены до конца лета.

"Украина срочно нуждается в дополнительной военной поддержке из-за тяжелых боев. Эти танки могут сыграть важную роль в защите украинской армии от российских войск", - заявил министр.

Он отметил, что Нидерланды продолжат оказывать поддержку Украине вместе с союзниками и партнерами столько, сколько потребуется.

Помощь Украине от Нидерландов

Нидерланды оказывают Украине разностороннюю поддержку. Амстердам выделили Украине более 1 миллиарда евро в виде прямой бюджетной поддержки. Эти средства помогают поддерживать функционирование правительства Украины, обеспечивать социальные выплаты и финансировать базовые государственные услуги.

Ранее стало известно, что Нидерланды направят 300 млн евро на боеприпасы для истребителей F-16, которые вскоре получит Украина.

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