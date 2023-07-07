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Нидерланды признали Голодомор геноцидом украинского народа

Фото: Нидерланды признали Голодомор геноцидом украинского народа (Getty Images)
Автор: Елизавета Драбкина

Палата представителей Нидерландов признала Голодомор 1932-1933 годов геноцидом украинского народа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на президента Украины Владимира Зеленского в Twitter.

"Приветствую признание Палатой представителей Голландии Голодомора геноцидом. Называть вещи своими именами - это ключевая предпосылка справедливости и недопущение повторения таких страшных преступлений", - написал он.

Зеленский также признателен Нидерландам за сильную и комплексную поддержку нашего государства в борьбе за будущее Украины и всего свободного мира.

Важность признания Голодомора геноцидом

Советские власти устроили в Украине искусственный голод в 1932-1933 годах. Еще в 2006 году Верховная рада признала Голодомор геноцидом украинского народа.

При этом после начала полномасштабной войны России против Украины рассмотрение вопроса о признании Голодомора геноцидом активизировалось во многих странах. Соответствующие декларации уже приняли парламенты Британии, Словении, Бельгии, Ирландии, Румынии, Молдовы, Чехии, Германии, Исландии, Франции, Болгарии, Люксембурга и Хорватии.

Добавим, что независимая международная комиссия по расследованию событий в Украине, которая действует под руководством ООН, не смогла собрать доказательства геноцида украинцев после полномасштабного вторжения РФ.

Однако более 30 стран присоединились к иску Украины против России в суде ООН из-за нарушения Конвенции о предотвращении преступления геноцида и наказании за него.

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Владимир Зеленский