Нидерланды выделят 65 млн евро для восстановления энергосистемы Украины

Заместитель министра энергетики Украины Роман Андарак провел онлайн-встречу со специальным представителем правительства Нидерландов Эрикой Шолтен, во время которой обсуждали дальнейшую поддержку украинского энергосектора.

Андарак поблагодарил Нидерланды за решение предоставить Украине 65 млн евро через Фонд поддержки энергетики. По его словам, эти средства помогут в проведении ремонтных работ и подготовке к следующему отопительному сезону.

Представительница Нидерландов заверила, что поддержка энергетического сектора Украины будет оставаться одним из приоритетов их помощи.

Также стороны обсудили потребности украинской энергетики в оборудовании, в частности для газодобывающей отрасли, которая регулярно подвергается атакам со стороны России.

С начала полномасштабного вторжения Украина получила от Нидерландов 211 грузов энергетического оборудования общим весом почти 3000 тонн.

В состав помощи вошли трансформаторы, генераторы, мобильная газовая электростанция, кабель и другое оборудование для ремонта и восстановления энергетической инфраструктуры.