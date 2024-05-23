Нидерланды вместе с партнерами закупят для Украины технику на 175 млн евро

Нидерланды и союзники закупят для Украины дополнительное военное оборудование на сумму 175 млн евро.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter (X) министра обороны Нидерландов Кайс Оллонгрен.

Глава Минобороны Нидерландов подчеркнула, что Украина нуждается в больших ресурсах для воздушной и морской обороны. "Поэтому Международный фонд для Украины (МФУ) объявил о закупке оборудования на сумму 175 миллионов евро за софинансирование Нидерландов", - сообщила Оллонгрен.