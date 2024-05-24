От Patriot и до F-16. Какую помощь Украина получила от Нидерландов и что еще в планах

Нидерланды активно участвуют в предоставлении военной помощи Украине, и определенная ее часть должна поступить в распоряжение ВСУ в этом году.

Какую помощь получила Украина от Нидерландов за время полномасштабной войны и какую технику должны еще передать - в материале РБК-Украина .

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Поставки оружия

Энергетическая и гуманитарная поддержка

Поставки оружия

Нидерланды уже через три дня после начала полномасштабного вторжения россиян направили Украине самолет с грузом военной помощи в виде:

50 противотанковых гранатометов Panzerfaust 3;

400 гранат;

200 переносных зенитно-ракетных комплексов Stinger;

100 снайперских винтовок;

30 тысяч боеприпасов.

Через некоторое время премьер-министр Нидерландов Марк Рютте объявил о передаче Киеву немецких САУ Panzerhaubitze 2000, которые они имеют. Летом в Амстердаме решили отправить Украине противокорабельные крылатые ракеты Harpoon и бронетранспортеры YPR-765. Также украинские военные получили РЛС контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36.

Ближе к концу 2022 года стало известно, что Нидерланды совместно с США решили отремонтировать для украинских военных 90 танков советского производства Т-72.

Весной 2023 года Александр Павлюк, занимавший в тот момент заместитель министра обороны, объявил о получении Украиной составляющих зенитно-ракетного комплекса Patriot от Нидерландов и боеприпасов к ним. Кроме этого, Нидерланды совместно с Данией решили выкупить, модернизировать и передать Украине танки Leopard 2A4.

А уже в 2024 году Нидерланды решили заказать для Украины новые самоходные артиллерийские установки DITA и зенитные установки МР-2 у чешского производителя.

Но важное событие произошло летом 2023, когда президент Владимир Зеленский лично посетил Нидерланды, где смог договориться о передаче истребителей F-16. По последней информации, речь идет о более чем 20 бортах. Их передать уже в этом году, поставки планируют начинать уже после лета.

В марте текущего года Владимир Зеленский и премьер-министр Нидерландов Марк Рютте подписали двустороннее соглашение о безопасности между Киевом и Амстердамом.

Энергетическая и гуманитарная поддержка

Следует отметить, что Нидерланды активно помогают Украине и в невоенной сфере. В январе прошлого года в разгар российских ракетных ударов по энергообъектам Украины Нидерланды помогали Киеву с ремонтом поврежденного оборудования.

Минэнергетики Украины отчиталось, что в тот момент Нидерланды доставили более 35 таких грузов на сотни тонн общего веса. Речь шла о трансформаторах, элегазовых выключателях, заземлителях, разъединителях, ограничителях перенапряжения и электрических кабелях.

А в апреле этого года Амстердам решил передать 400 млн евро на восстановление Украины, однако что именно восстанавливаться президент Владимир Зеленский тогда не объяснил. Нидерланды планируют долгосрочно помогать Украине и уже в апреле правительство выделило на военную и гуманитарную поддержку Киева в период 2024-2026 годов дополнительные 4,4 млрд евро.