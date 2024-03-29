Нидерланды временно развернут в Литве систему ПВО Patriot

В голландском ведомстве отметили, что их военная часть будет тренироваться вместе с подразделениями литовской армии в этой стране.

На учениях планируется отрабатывать умение перемещать системы и подразделения ПВО за очень короткое время, и плавно их интегрировать для выполнения задач противовоздушной обороны.

Отметим, что решение о ротационной модели противовоздушной обороны, предназначенной для укрепления интегрированной противовоздушной и противоракетной обороны НАТО, было принято еще в прошлом году на саммите Североатлантического альянса в Вильнюсе.

"Эта модель позволяет осуществлять плавный и быстрый переход к выполнению задач противовоздушной обороны во время учебы в мирное время и усиливать сдерживание и оборону в зоне противовоздушной обороны", - рассказали в Минобороны Нидерландов.

Также указывается, что ротационная модель ПВО будет работать вместе с миссией НАТО по контролю неба.

Министр национальной обороны Литвы Лауринас Кашчюнас назвал инициативу по развертыванию нидерландских систем Patriot замечательной новостью.

"Такого рода учения способствуют реализации роторной модели ПВО НАТО, одобренной на Вильнюсском саммите. Мы благодарим Нидерланды за их постоянный вклад в безопасность Балтийского региона и Литвы в частности", - заявил он.

Также литовский министр отметил, что участие голландских солдат в Батальоне передовых сил НАТО, Миссии воздушной полиции Балтии и Подразделении интеграции сил НАТО "очень важно для безопасности стран Балтии".

Обучение стран НАТО и защита против агрессии РФ

Ранее сообщалось, что в Грузии в начале марта проводились военные учения с участием стран НАТО и США.

Добавим также, что НАТО начинает масштабные учения возле границ РФ.

В январе издание Bild опубликовало сценарий военных учений Германии, во время которых немецкие вооруженные силы готовятся к гибридной атаке России на восточном фланге НАТО.

Также ранее руководитель Военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр заявил, что альянс нуждается в трансформации, а Запад должен подготовиться к эпохе, в которой все может произойти в любое время, включая начало войны.

О риске нападения со стороны России в ближайшие годы также заявлял президент Франции Эммануэль Макрон. По его словам, лидеры Европы должны быть готовы к такому сценарию.