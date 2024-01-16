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Нидерланды и Дания подготовили первые два танка Leopard 2 для передачи Украине

Вторник 16 января 2024 23:59
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Нидерланды и Дания подготовили первые два танка Leopard 2 для передачи Украине Фото: Нидерланды и Дания подготовили первые два танка Leopard 2 для передачи Украине (defensie.nl)
Автор: Константин Широкун

Нидерланды и Дания подготовили два первых танка Leopard 2 A4 для передачи вооруженным силам Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу министерства обороны Нидерландов.

"Первые два из 14 танков Leopard 2 A4 для Украины прошли капитальный ремонт на немецком заводе Rheinmetall. Нидерланды и Дания заказали ремонт этих танков в прошлом году. Теперь они отправятся в Польшу для обучения украинских военных", - говорится в сообщении оборонного ведомства Нидерландов.

Отмечается, что в ближайшие месяцы Rheinmetall также подготовит к развертыванию еще 12 танков. Согласно действующему графику, танки с запчастями и боеприпасами будут доставлены в Украину этим летом.

В министерстве обороны также напомнили, что Нидерланды входят в международную танковую коалицию, которая поставляет Украине боевые танки. Ранее Нидерланды закупили для Украины танки Leopard 1 вместе с Данией и Германией.

Танки Leopard 2 для Украины

С началом полномасштабного вторжения РФ в Украину союзники пообещали передать ВСУ несколько моделей танков. В частности, несколько стран обязались передать танки Leopard 2. Такие танки также уже поставили, или в ближайшее время передадут Германия, Польша, Португалия, Испания, Нидерланды и Дания.

Ранее сообщалось, что Германия передала Украине 18 танков Leopard 2. Несколько единиц такой техники были повреждены во время операций на фронте. Ремонт таких танков продолжается. Его проводят союзники Украины, поскольку у нашей страны нет таких возможностей.

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