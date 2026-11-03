Нидерланды ищут, как ускорить поставки Украине 500 ракет в Patriot
Нидерланды вместе с партнерами ищут способы ускорить поставки Украине ракет в системы Patriot. Речь идет о большом пакете, который финансируют европейские союзники.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра обороны Нидерландов Дилан Ешилгез-Зегериус в соцсети X.
Министерша назвала новость о пакете Patriot приятной и подчеркнула, что Гаага работает над ускорением поставок.
"Еще один шаг к одобрению крупного пакета ракет Patriot для Украины, профинансированного европейскими деньгами и европейскими союзниками. Минобороны вместе с партнерами изучает возможности ускорить поставки", - написала Ешилгез-Зегериус.
В конце октября Госдеп США одобрил продажу Украине 500 ракет PAC-3 MSE для систем Patriot ориентировочно за 2,1 млрд долларов.
Американских денег по этому соглашению нет. Украина заплатит за ракеты взносами Канады, Германии и Норвегии через программу JUMPSTART, а также средствами кредита ЕС в поддержку Украины. Производителем ракет является Lockheed Martin.
Нидерланды не единственные, кто пытается закрыть дефицит ракет для украинских ПВО. Германия и Великобритания ищут ракеты в Patriot в арсеналах других союзников, поскольку США передают Украине мало систем и боеприпасов к ним. Ответный план Берлин и Лондон хотят представить партнерам на заседании Рамштайна 17 ноября.
Задержки есть и с американской стороны. Зеленский рассказывал, что Украина около месяца ждет подписи Гегсета о ракетах для Patriot и NASAMS.