Нидерланды ищут, как ускорить поставки Украине 500 ракет в Patriot

Нидерланды вместе с партнерами ищут способы ускорить поставки Украине ракет в системы Patriot. Речь идет о большом пакете, который финансируют европейские союзники.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра обороны Нидерландов Дилан Ешилгез-Зегериус в соцсети X.

Министерша назвала новость о пакете Patriot приятной и подчеркнула, что Гаага работает над ускорением поставок.

"Еще один шаг к одобрению крупного пакета ракет Patriot для Украины, профинансированного европейскими деньгами и европейскими союзниками. Минобороны вместе с партнерами изучает возможности ускорить поставки", - написала Ешилгез-Зегериус.

В конце октября Госдеп США одобрил продажу Украине 500 ракет PAC-3 MSE для систем Patriot ориентировочно за 2,1 млрд долларов.

Американских денег по этому соглашению нет. Украина заплатит за ракеты взносами Канады, Германии и Норвегии через программу JUMPSTART, а также средствами кредита ЕС в поддержку Украины. Производителем ракет является Lockheed Martin.