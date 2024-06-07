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Нидерланды вместе с Данией будут производить БМП CV90 для Украины

Пятница 07 июня 2024 19:40
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Нидерланды вместе с Данией будут производить БМП CV90 для Украины Архивное фото: Нидерланды помогут Украине со снабжением БМП CV90 (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

Нидерланды начнут совместно с Данией изготавливать боевые машины пехоты CV90 для Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на правительство Нидерландов.

Отмечается, что страна решила принять участие в шведском фонде по созданию боевых машин пехоты CV90 для Украины совместно с Данией и выделила на это 400 млн евро.

При этом уточняется, что преимущественно они будут производиться в Нидерландах. Также в Германии запускается европейская линия сборки ракет к ЗРК Patriot из-за спроса Нидерландов.

В правительстве уточнили, что инвестиции нужны, поскольку ситуация с безопасностью в Европе ухудшилась из-за российского вторжения в Украину. В то же время наращивание производства и поставок военной техники и боеприпасов в Нидерландах и Европе происходит слишком медленно, а Европа должна стать менее зависимой от поставок извне.

Поставки CV90 для Украины.

Украина уже получила партию БМП CV90 от Швеции и успешно использовала их для боев с российскими военными.

В конце прошлого года Швеция и Дания договорились о дальнейшей поддержке Украины в контексте передачи боевых машин пехоты CV90.

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