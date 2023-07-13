Нидерланды присоединятся к гарантиям безопасности для Украины от G7, - глава МИД

Нидерланды решили поддержать декларацию по гарантиям безопасности для Украины, которую вчера на саммите НАТО согласовали лидеры "Большой семерки".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter министра иностранных дел Нидерландов Вопке Хукстра.

"Я приветствую декларацию G7 о поддержке Украины, включая объявленные меры безопасности. Нидерланды присоединятся к этой инициативе и будут способствовать этим механизмам безопасности для Украины в тесной координации с международными партнерами", - написал министр.

Гарантии безопасности для Украины

Напомним, вчера, 12 июля, во время саммита НАТО лидеры стран "Большой семерки" согласовали декларацию о гарантиях безопасности для Украины. Она предусматривает долгосрочную поддержку безопасности и экономической сферы для нашей страны.

Швеция, Дания, Исландия, Норвегия и Финляндия также решили поддержать декларацию по гарантиям безопасности для Украины, которую согласовали лидеры "Большой семерки".

Президент Украины Владимир Зеленский отмечал, что новые гарантии безопасности, предусмотренные декларацией, будут расширены за счет двусторонних договоров с партнерами.

Детальнее о гарантиях безопасности для нашей страны можете узнать в материале РБК-Украина.