ua ru
Чт, 13 июля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Нидерланды присоединятся к гарантиям безопасности для Украины от G7, - глава МИД

Новина українською →
Нидерланды, Четверг 13 июля 2023 12:12
Нидерланды присоединятся к гарантиям безопасности для Украины от G7, - глава МИД Фото: министр иностранных дел Нидерландов Вопке Хукстра (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Нидерланды решили поддержать декларацию по гарантиям безопасности для Украины, которую вчера на саммите НАТО согласовали лидеры "Большой семерки".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter министра иностранных дел Нидерландов Вопке Хукстра.

"Я приветствую декларацию G7 о поддержке Украины, включая объявленные меры безопасности. Нидерланды присоединятся к этой инициативе и будут способствовать этим механизмам безопасности для Украины в тесной координации с международными партнерами", - написал министр.

Гарантии безопасности для Украины

Напомним, вчера, 12 июля, во время саммита НАТО лидеры стран "Большой семерки" согласовали декларацию о гарантиях безопасности для Украины. Она предусматривает долгосрочную поддержку безопасности и экономической сферы для нашей страны.

Швеция, Дания, Исландия, Норвегия и Финляндия также решили поддержать декларацию по гарантиям безопасности для Украины, которую согласовали лидеры "Большой семерки".

Президент Украины Владимир Зеленский отмечал, что новые гарантии безопасности, предусмотренные декларацией, будут расширены за счет двусторонних договоров с партнерами.

Детальнее о гарантиях безопасности для нашей страны можете узнать в материале РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
G7 Гарантии безопасности
NEWS
Поврежденные многоэтажки и жертва в Киеве, взрывы в регионах: последствия ночной атаки
Поврежденные многоэтажки и жертва в Киеве, взрывы в регионах: последствия ночной атаки
DAILY
Приглашение после войны. Чем закончился для Украины саммит НАТО в Вильнюсе
Милан Лелич, Юлия Акимова Приглашение после войны. Чем закончился для Украины саммит НАТО в Вильнюсе