Нидерланды присоединились к ІТ-коалиции Украины и внесли первый вклад

Нидерланды присоединились к ІТ-коалиции, созданной партнерами для поддержки Украины. Страна внесла первый вклад.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минобороны в Facebook.

Нидерланды присоединились к ІТ-коалиции на последнем заседании Контактной группы по обороне Украины в формате "Рамштайн". Новый участник коалиции уже внес вклад в размере 10 млн евро.

Также на "Рамштайне" Дания выделила 91 млн крон (более 12 млн евро) на киберзащиту Украины. Эти средства будут направлены на проекты по кибербезопасности ВСУ и Минобороны.

Добавим, что ІТ-коалиция - это специальное объединение государств в рамках Контактной группы по обороне Украины под руководством Эстонии и Люксембурга. Взносы в ІТ-коалицию ранее внесли Эстония (500 тысяч евро) и Люксембург (10 млн евро). Литва и Латвия также передали материальную помощь в виде лицензий и оборудования.

Всего к ІТ-коалиции присоединились уже 11 стран: Украина, Бельгия, Великобритания, Дания, Эстония, Исландия, Италия, Латвия, Литва, Люксембург и Япония.

Помощь для Украины от Нидерландов

Нидерланды после начала широкомасштабного вторжения РФ оказывают Украине не только оборонную, но и финансовую помощь. В конце ноября глава МИД Нидерландов объявила о планах предоставления дополнительной помощи в размере 2,5 млрд евро для поддержки Украины в 2024 году.

Также Нидерланды направили Украине танки и другую военную технику, а вместе с Данией возглавили авиационную коалицию.

22 декабря премьер Нидерландов Марк Рютте рассказал, что правительство страны приняло решение о подготовке первых 18 истребителей F-16 к передаче Украине.