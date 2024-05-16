Новое правительство Нидерландов пообещало предоставлять Украине военную помощь

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на NOS.nl .

Стоит отметить, что в коалиционное правительство входит правопопулистская "Партия свободы", которую возглавляет Герт Вилдерс.

Ранее он осуждал агрессию России и называл Владимира Путина диктатором. При этом Вилдерс говорил, что Нидерланды могут пересмотреть свой подход к предоставлению Украине военной помощи.

Теперь в соглашении отмечается, что Нидерланды продолжают поддерживать Украину политически, в военном, финансовом и моральном планах против российской агрессии.

Также новое правительство считает, что стандарт НАТО по расходам на оборону, который должен составлять 2% от ВВП страны, должен быть закреплен законом.