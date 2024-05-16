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Новое правительство Нидерландов пообещало предоставлять Украине военную помощь

Нидерланды, Четверг 16 мая 2024 15:25
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Новое правительство Нидерландов пообещало предоставлять Украине военную помощь Архивное фото: Герт Уилдерс (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

Новое коалиционное правительство Нидерландов пообещало продолжить оказывать Украине военную поддержку.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на NOS.nl.

Стоит отметить, что в коалиционное правительство входит правопопулистская "Партия свободы", которую возглавляет Герт Вилдерс.

Ранее он осуждал агрессию России и называл Владимира Путина диктатором. При этом Вилдерс говорил, что Нидерланды могут пересмотреть свой подход к предоставлению Украине военной помощи.

Теперь в соглашении отмечается, что Нидерланды продолжают поддерживать Украину политически, в военном, финансовом и моральном планах против российской агрессии.

Также новое правительство считает, что стандарт НАТО по расходам на оборону, который должен составлять 2% от ВВП страны, должен быть закреплен законом.

Что раньше Вилдерс говорил об Украине

Партия Вилдерса победила на парламентских выборах в Нидерландах и он публично заявлял о нежелании отправлять Украине военную помощь.

Позже он говорил, что украинские беженцы приезжают в Нидерланды якобы ради бесплатного жилья и рабочих мест, а не потому, что спасаются от войны. Однако затем Вилдерс решил отказаться от планов стать премьер-министром Нидерландов.

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