Нидерланды передадут Украине морской пакет помощи на 400 млн евро

"Я объявляю о новом пакете поддержки Украины в размере 400 млн евро в сфере морской безопасности. Он будет включать более 100 кораблей, патрульных катеров, транспортных катеров, перехватчиков, кораблей специальных операций. То есть широкий спектр из более 100 судов", - сообщил Брекельманс.

По его словам, пакет также включает более 50 морских беспилотников, а также системы вооружения, датчики, резервные части и обучение украинских специалистов.

"Это полный пакет для усиления морской безопасности Украины. Это очень важно, потому что мы видим, что российские угрозы, как в Черном море, так и вокруг Херсона, растут. Для Украины очень важно защитить себя от этого", - отметил министр.

Он добавил, что Нидерланды хотят поддержать Украину в вопросах свободы судоходства и сохранения торговых морских путей.