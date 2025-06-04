Нидерланды передадут Украине морской пакет помощи на 400 млн евро

Нидерланды передадут Украине большой пакет военной помощи в сфере морской безопасности. В него входят корабли, катера и морские беспилотники на общую сумму 400 млн евро.
Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил министр обороны Нидерландов Рубен Брекельманс перед началом заседания "Рамштайн".
"Я объявляю о новом пакете поддержки Украины в размере 400 млн евро в сфере морской безопасности. Он будет включать более 100 кораблей, патрульных катеров, транспортных катеров, перехватчиков, кораблей специальных операций. То есть широкий спектр из более 100 судов", - сообщил Брекельманс.
По его словам, пакет также включает более 50 морских беспилотников, а также системы вооружения, датчики, резервные части и обучение украинских специалистов.
"Это полный пакет для усиления морской безопасности Украины. Это очень важно, потому что мы видим, что российские угрозы, как в Черном море, так и вокруг Херсона, растут. Для Украины очень важно защитить себя от этого", - отметил министр.
Он добавил, что Нидерланды хотят поддержать Украину в вопросах свободы судоходства и сохранения торговых морских путей.
Напомним, в апреле Нидерланды объявили о выделении 150 млн евро на усиление ПВО Украины
Также Нидерланды выделили 500 млн евро на большой проект по созданию дронов для Украины, чтобы помочь ей противостоять российской агрессии.
Кроме того, недавно Нидерланды отправили последнюю партию предназначенных для Украины истребителей F-16.
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