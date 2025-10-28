Нидерланды объявили о новом пакете помощи Украине: куда пойдут средства

По его словам, Нидерланды направят 25 миллионов евро на оборудование, аварийные ремонты и закупку газа для Украины. Также он отметил, что сильное давление на Россию является жизненно важным.

Веел объявил, что Нидерланды будут принимать начальные этапы создания Специального трибунала по преступлению агрессии России.

"Мы должны обеспечить, чтобы военные преступления России не остались безнаказанными", - добавил глава МИД Нидерландов.

Steun voor Oekraïne en stevige druk op Rusland zijn van levensbelang. We moeten er ook voor zorgen dat de Russische oorlogsmisdrijven niet onbestraft blijven. In #Kyiv heb ik aangekondigd dat Nederland gastland zal worden voor de oprichtingsfasen van een agressietribunaal. 1/2 pic.twitter.com/q7bqoBbVVw - David van Weel (@ministerBZ) 28 октября 2025 года

Что говорят в МИД Украины

В то же время глава МИД Украины Андрей Сибига рассказал своему коллеге о ситуации на поле боя и последствиях очередных российских атак по украинской энергетической инфраструктуре. Сибига также озвучил перечень актуальных потребностей Украины для укрепления ПВО и стабилизации энергетического сектора накануне зимнего периода.

"Мы высоко ценим поддержку Нидерландов, в частности военную помощь на сумму более 13 миллиардов евро. Нидерланды также стали первой страной, которая сделала вклад в 500 миллионов евро в рамках инициативы PURL. Спасибо за этот решительный шаг и ваше лидерство", - отметил Андрей Сибига.

По данным МИД, был подписан Меморандум о совместном производстве беспилотников на сумму 200 миллионов евро.

Кроме этого министры обсудили привлечение России к ответственности за преступление агрессии против Украины и военные преступления.

"Высоко ценю лидерство Нидерландов и лично моего коллеги в продвижении создания Специального трибунала по преступлению агрессии и поддержку международного компенсационного механизма", - подчеркнул Сибига.

Во время встречи стороны также обсудили европейскую интеграцию Украины. Заместитель министра иностранных дел Андрей Сибига поблагодарил Нидерланды за неизменную поддержку на пути к вступлению в ЕС, подчеркнув, что этот процесс является залогом мира и стабильности на континенте.

Министры договорились о дальнейших совместных мирных шагах, подчеркнув, что завершение войны возможно только благодаря единству и силе.

"Усиление Украины, увеличение давления на агрессора и повышение цены войны - это путь к справедливому миру", - отметил Сибига