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Нидерланды не ограничивают использование Украиной истребителей F-16, - командующий армией

Фото: Нидерланды не ограничивают использование Украиной истребителей F-16 (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Нидерланды не ограничивают использование Украиной истребителей F-16. Это касается и радиуса их применения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на командующего вооруженными силами Нидерландов, генерала Онно Эйхельсхайма в комментарии NOS.

"Мы не устанавливаем никаких ограничений на использование и радиус действия F-16 при соблюдении законов войны", - сказал генерал.

Эйхельсхаймм заявил, что считает Курскую операцию Украины "гениальной с практической точки зрения". Он подчеркнул, что украинские войска взяли под контроль большую территорию с помощью новых методов и создали "дилемму для Путина".

"Украина должна действовать иначе, чем она делала в прошлый период, потому что сейчас это статический фронт. Так что я очень хорошо понимаю с военно-оперативной точки зрения, что Украина пытается сделать таким образом", - отметил он.

Командующий армией Нидерландов также заявил, что не будет против использования предоставленного Украине оружия во время боев в Курской области.

"Украина может использовать ресурсы, которые мы предоставляем, как пожелает, при соблюдении гуманитарного права войны", - добавил Эйхельсхайм.

 

F-16 уже в Украине

Напомним, в начале августа стало официально известно, что Украина получила от партнеров самолеты F-16. Президент Владимир Зеленский показал истребители, которые получили Воздушные силы ВСУ.

Украинское военное и политическое командование отмечает, что полученных самолетов пока недостаточно, чтобы изменить ситуацию на поле боя.

Следует добавить, что Нидерланды пообещали предоставить Украине 24 истребителя F-16. В Нидерландах не сообщают, сколько из них уже получила Украина. Также в США заявили, что в ближайшее время не будут передавать украинской армии F-16.

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F-16