Нидерланды передадут Украине помощь, которая значительно усилит защиту неба, - Умеров

Нидерланды в ближайшее время передадут Украине новую военную помощь. Она значительно усилит защиту украинского неба.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Министерства обороны Украины.
Как сообщили в ведомстве, министр обороны Украины Рустем Умеров на полях "Рамштейна" провел встречу со своим нидерландским коллегой Рубеном Брекельмансом.
Ключевой темой встречи стало направление инвестиций в совместные оборонные проекты.
"Особенно важное направление - производство дальнобойных дронов. Подробно обсудили, как сделать этот процесс максимально эффективным, и проанализировали лучшие механизмы прямого финансирования", - отметил Умеров.
Также министры рассмотрели возможность использования доходов от замороженных российских активов для поддержки производства запчастей к дронам. Отмечается, что это может стать действенным инструментом для увеличения оборонных возможностей Украины.
"Еще одна ключевая тема переговоров - усиление нашей противовоздушной обороны. Нидерланды уже в ближайшее время окажут помощь, которая значительно усилит нашу защиту неба", - добавил Умеров.
Напомним, в конце декабря 2024 года Нидерланды выделили Украине 3,8 млрд евро и планируют предоставить еще 6 млрд евро. Приоритетным направлением в помощи для Амстердама является энергетика.
А в начале декабря Нидерланды решили выделить 22 млн евро помощи Украине. Средства направили, в частности, на укрепление системы ПВО.
К тому же в середине октября стало известно, что Нидерланды выделят на военную помощь Украине еще 271 млн евро. Они будут потрачены на артиллерийские снаряды.
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