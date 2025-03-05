Нидерланды могут инвестировать 700 млн евро в беспилотники для Украины
Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с премьером Нидерландов Диком Схофом. Лидеры, в частности, обсудили возможность новой помощи Украине.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Схофа в соцсети X.
По словам Схофа, для него важно было пообщаться с Зеленским о событиях в Украине после саммита в Лондоне.
"Среди прочего, мы говорили об инвестиционном пакете Нидерландов в 700 миллионов евро в беспилотники, частично направленном на украинскую оборонную промышленность", - рассказал премьер Нидерландов.
Он заверил, что Нидерланды поддерживают Украину в ее борьбе с российской агрессией. Поэтому Амстердам продолжит оказывать политическую, военную, финансовую и моральную помощь.
Помощь Украине от Нидерландов
Стоит заметить, что Нидерланды с начала полномасштабного вторжения России в Украину предоставляют украинским защитникам военную помощь.
В частности, в декабре прошлого года посол Нидерландов в Украине Алле Дорхаут заявлял о том, что у страны осталось еще 6 млрд евро, которые она выделила на помощь Украине.
При этом в январе министр обороны Украины Рустем Умеров заявлял, что Нидерланды предоставят Украине помощь, которая значительно усилит защиту неба.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.