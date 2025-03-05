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Нидерланды могут инвестировать 700 млн евро в беспилотники для Украины

Среда 05 марта 2025 16:42
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Нидерланды могут инвестировать 700 млн евро в беспилотники для Украины Фото: Дик Схоф, премьер Нидерландов (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с премьером Нидерландов Диком Схофом. Лидеры, в частности, обсудили возможность новой помощи Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Схофа в соцсети X.

По словам Схофа, для него важно было пообщаться с Зеленским о событиях в Украине после саммита в Лондоне.

"Среди прочего, мы говорили об инвестиционном пакете Нидерландов в 700 миллионов евро в беспилотники, частично направленном на украинскую оборонную промышленность", - рассказал премьер Нидерландов.

Он заверил, что Нидерланды поддерживают Украину в ее борьбе с российской агрессией. Поэтому Амстердам продолжит оказывать политическую, военную, финансовую и моральную помощь.

Помощь Украине от Нидерландов

Стоит заметить, что Нидерланды с начала полномасштабного вторжения России в Украину предоставляют украинским защитникам военную помощь.

В частности, в декабре прошлого года посол Нидерландов в Украине Алле Дорхаут заявлял о том, что у страны осталось еще 6 млрд евро, которые она выделила на помощь Украине.

При этом в январе министр обороны Украины Рустем Умеров заявлял, что Нидерланды предоставят Украине помощь, которая значительно усилит защиту неба.

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