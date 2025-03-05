Нидерланды могут инвестировать 700 млн евро в беспилотники для Украины

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Схофа в соцсети X .

По словам Схофа, для него важно было пообщаться с Зеленским о событиях в Украине после саммита в Лондоне.

"Среди прочего, мы говорили об инвестиционном пакете Нидерландов в 700 миллионов евро в беспилотники, частично направленном на украинскую оборонную промышленность", - рассказал премьер Нидерландов.

Он заверил, что Нидерланды поддерживают Украину в ее борьбе с российской агрессией. Поэтому Амстердам продолжит оказывать политическую, военную, финансовую и моральную помощь.