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Нидерланды о самолетах для Украины: сейчас идут дебаты о лучшей платформе

Фото: министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен (Getty Image)
Автор: Елизавета Драбкина

Международные союзники ведут дебаты по типу самолетов, которые следует передать Украине для усиления противовоздушной обороны страны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра обороны Нидерландов Кайса Оллонгрена на пресс-конференции.

Так, по ее словам, партнеры ведут дебаты, чтобы найти лучшую платформу для ПВО.

"Мы должны думать о ПВО и сейчас, и на будущее. Это должно быть взвешенным решением союзников... И эта дискуссия в процессе, как и большинство вопросов. Лучше эти дебаты проводить за закрытыми дверями и это фаза, на которой мы находимся сейчас", - сказала Оллонгрен.

Напомним, премьер Нидерландов Марк Рютте отмечал, что передача Украине истребителей F-16 будет следующим шагом, но пока многие страны колеблются из-за позиции США.

Кроме того, Нидерланды и Чехия будут совместно производить мобильные системы ПВО для поддержки Украины.

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