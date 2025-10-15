Нидерланды дополнительно выделят 90 млн евро для Украины: на что пойдут средства

Средства на дроны

Он подчеркнул, что поддержка Украины сейчас важнее, чем когда-либо, ведь ежедневно фиксируются мощные воздушные атаки на украинскую энергетическую инфраструктуру. По словам министра, украинцы предупредили, что грядущая зима будет самой тяжелой за все время войны.

"Мы должны обеспечить непрерывный поток помощи Украине. И Нидерланды делают больше, чем когда-либо. Несколько дней назад я объявил о 200 миллионах поддержки. Сегодня я сообщу о еще одном пакете на 90 миллионов евро для дронов - как разведывательных, так и ударных", - заявил Брекельманс.

Он пояснил, что Украина все еще имеет большой промышленный потенциал для производства беспилотников, поэтому Нидерланды инвестируют в это дополнительные средства.

Усиление давления на Россию

Кроме того, Брекельманс считает важным изменить "основную динамику, потому что российский диктатор Путин теперь чувствует, что он выигрывает с каждым днем, продолжая российскую агрессию в Украине, и "мы должны гарантировать, что цена для Путина растет".

Министр пояснил, что это означает стабильный поток военной помощи, а также долгосрочные обязательства перед Украиной - как в двустороннем формате, так и с помощью других механизмов, в частности замороженных российских активов.

"Мы должны поддерживать Украину возможностями для глубоких ударов, чтобы расходы для России росли. А также нужно усиливать санкции и экономическое давление, чтобы Путин понял, что не может продолжать войну. В конце концов, мы вместе с Украиной победим", - подчеркнул глава Минобороны Нидерландов.

Поддержка дальнобойного оружия

Он также заявил, что Нидерланды поддержат возможное решение США о передаче Украине дальнобойных ракет Tomahawk.

"Это решение Соединенных Штатов, но если они согласятся предоставить ракеты Tomahawk, мы обязательно поддержим это", - добавил Брекельманс.