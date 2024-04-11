RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Нидерланды дополнительно выделят 400 млн евро на помощь Украине, - СМИ

Фото: правительство Нидерландов увеличит помощь Украине в 2024 году (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Правительство Нидерландов выделит дополнительные 400 млн евро (428 млн долларов) на помощь Украине в этом году.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на RTL News.

По информации источников издания, 400 млн евро дополнят более чем 2 млрд евро, которые Нидерланды выделили на помощь Украине в 2024 году. 

Также журналисты уточняют, что Украина может рассчитывать на помощь Нидерландов в 2025 году. В весеннем меморандуме правительство предусмотрело на это 1,5 млрд евро. 

"Деньги предназначены в основном для военной поддержки, а также для установления справедливости, восстановления и реконструкции", - пишет RTL News.

Помощь Украине от Нидерландов

Напомним, Нидерланды являются одним из союзников Украины с начала полномасштабного вторжения россиян.

Они уже предоставили нашим защитникам вооружения общей стоимостью более 2,8 млрд евро. Также Нидерланды передадут Украине более 20 истребителей F-16.

Как отметила сказала министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен, ожидается, что поставки самолетов начнутся уже в этом году.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Помощь УкраинеВоенная помощьВойна России против Украины