Нидерланды дополнительно выделят 400 млн евро на помощь Украине, - СМИ

Правительство Нидерландов выделит дополнительные 400 млн евро (428 млн долларов) на помощь Украине в этом году.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на RTL News.
По информации источников издания, 400 млн евро дополнят более чем 2 млрд евро, которые Нидерланды выделили на помощь Украине в 2024 году.
Также журналисты уточняют, что Украина может рассчитывать на помощь Нидерландов в 2025 году. В весеннем меморандуме правительство предусмотрело на это 1,5 млрд евро.
"Деньги предназначены в основном для военной поддержки, а также для установления справедливости, восстановления и реконструкции", - пишет RTL News.
Напомним, Нидерланды являются одним из союзников Украины с начала полномасштабного вторжения россиян.
Они уже предоставили нашим защитникам вооружения общей стоимостью более 2,8 млрд евро. Также Нидерланды передадут Украине более 20 истребителей F-16.
Как отметила сказала министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен, ожидается, что поставки самолетов начнутся уже в этом году.
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