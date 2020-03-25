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В Нідерландах зупинили швидке поширення коронавірусу

Новини » Коронавірус     25.03.2020 - 14:53
В Нідерландах зупинили швидке поширення коронавірусу
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Через карантинні обмеження, інфіковані перестали передавати вірус як мінімум двом іншим людям, як це було раніше

В Нідерландах заявили, що завдяки правильним діям уряду вдалося зупинити швидке поширення коронавірусу в країні. Про це повідомляє NOS.

Директор Центру контролю інфекційних захворювань Яап ван Діссел заявив, що кількість заражень від інфікованих на коронавірус людей нижча, або дорівнює одному.

Також він додав, що через карантинні обмеження, інфіковані пацієнти перестали передавати вірус як мінімум двом іншим людям, як це було раніше і інтенсивна терапія може впоратися з числом серйозно хворих пацієнтів.

Як повідомляється, в Нідерландах зафіксовано 811 випадків захворювання на коронавірус та 63 смерті за добу. Загальна кількість заражених та загиблих збільшилася до 5560 та 276 людей відповідно.

Нагадаємо, уряд Нідерландів ввів заборону на масові заходи, а також заборонив збиратися в групи більше двох осіб у зв'язку з пандемією коронавіруса. Повідомляється, що також порушенням буде вважатися, якщо група з трьох і більше осіб будуть йти поруч на відстані менше півтора метри один від одного.

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