В Нидерландах остановили быстрое распространение коронавируса

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Из-за карантинных ограничений инфицированные перестали передавать вирус как минимум двум другим людям, как это было раньше

В Нидерландах заявили, что благодаря правильным действиям правительства, удалось остановить быстрое распространение коронавируса в стране. Об этом сообщает NOS.

Директор Центра контроля инфекционных заболеваний Яап ван Диссел заявил, что количество заражений от инфицированных коронавирусом людей ниже или равен одному.

Также он добавил, что из-за карантинных ограничений инфицированные пациенты перестали передавать вирус как минимум двум другим людям, как это было раньше и интенсивная терапия может справиться с числом серьезно больных пациентов.

Как сообщается, в Нидерландах зафиксировано 811 случаев заболевания коронавирусом и 63 смерти за сутки. Общее количество зараженных и погибших увеличилось до 5560 и 276 человек соответственно.

Напомним, правительство Нидерландов ввело запрет на массовые мероприятия, а также запретил собираться в группы больше двух человек в связи с пандемией коронавируса. Сообщается, что нарушением будет считаться, если группа из трех и более человек будут идти рядом на расстоянии менее полутора метров друг от друга.