ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

В Нидерландах остановили быстрое распространение коронавируса

Новости » Коронавирус     25.03.2020 - 14:53
В Нидерландах остановили быстрое распространение коронавируса
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Из-за карантинных ограничений инфицированные перестали передавать вирус как минимум двум другим людям, как это было раньше

В Нидерландах заявили, что благодаря правильным действиям правительства, удалось остановить быстрое распространение коронавируса в стране. Об этом сообщает NOS.

Директор Центра контроля инфекционных заболеваний Яап ван Диссел заявил, что количество заражений от инфицированных коронавирусом людей ниже или равен одному.

Также он добавил, что из-за карантинных ограничений инфицированные пациенты перестали передавать вирус как минимум двум другим людям, как это было раньше и интенсивная терапия может справиться с числом серьезно больных пациентов.

Как сообщается, в Нидерландах зафиксировано 811 случаев заболевания коронавирусом и 63 смерти за сутки. Общее количество зараженных и погибших увеличилось до 5560 и 276 человек соответственно.

Напомним, правительство Нидерландов ввело запрет на массовые мероприятия, а также запретил собираться в группы больше двух человек в связи с пандемией коронавируса. Сообщается, что нарушением будет считаться, если группа из трех и более человек будут идти рядом на расстоянии менее полутора метров друг от друга.

Шмыгаль допустил, что карантин в Украине могут закончить раньше Режим чрезвычайной ситуации расширен на всю Украину до 24 апреля
Новости Украины НидерландыКоронавирус
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь