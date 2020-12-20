У Нідерландах заборонили польоти з Британії через нову мутацію COVID-19

Фото: люди в аеропорту (pixabay.com)

З 20 грудня Нідерланди вводять заборону на пасажирські авіаперевезення з Великобританії. Таке рішення було прийнято у зв'язку з поширенням нового штаму коронавірусу.

Про це повідомляє Reuters.

В уряді Нідерландів заявили, що стежать за розвитком подій з новою мутацією коронавірусу і розглядають додаткові заходи щодо інших видів транспорту.

Також влада не рекомендує громадянам подорожувати без особливої потреби.

Заборона буде діяти до 1 січня 2021 року.

Той же штам вірусу, що і у Великобританії, Нідерландах виявили на початку грудня.

Нагадаємо, 14 грудня Британія виявила нову мутацію COVID-19. При цьому малоймовірно, що розроблені вакцини можуть виявитися марними при зараженні цим варіантом.

Крім того, уряд Британії заявило про намір ввести новий рівень карантину. Четвертий рівень означатиме фактичний локдаун для певних регіонів. Нові правила набирають чинності з 20 грудня і можуть бути переглянуті через десять днів.