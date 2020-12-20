ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Новости шоу-бизнеса
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

В Нидерландах запретили полеты из Британии из-за новой мутации COVID-19

Амстердам, Воскресенье 20 декабря 2020 08:59
В Нидерландах запретили полеты из Британии из-за новой мутации COVID-19
Фото: люди в аэропорту (pixabay.com)
Автор: РБК-Украина

С 20 декабря Нидерланды вводят запрет на пассажирские авиаперевозки из Великобритании. Такое решение было принято в связи с распространением нового штамма коронавируса.

Об этом сообщает Reuters.

В правительстве Нидерландов заявили, что следят за развитием событий с новой мутацией коронавируса и рассматривают дополнительные меры в отношении других видов транспорта.

Также власти не рекомендует гражданам путешествовать без особой надобности.

Запрет будет действовать до 1 января 2021 года.

Тот же штамм вируса, что и в Великобритании, в Нидерландах обнаружили в начале декабря.

Напомним, 14 декабря Британия обнаружила новую мутацию COVID-19. При этом маловероятно, что разработанные вакцины могут оказаться бесполезными при заражении этим вариантом.

Кроме того, правительство Британии заявило о намерении ввести новый уровень карантина. Четвертый уровень будет означать фактический локдаун для определенных регионов. Новые правила вступают в силу с 20 декабря и могут быть пересмотрены через десять дней.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины В мире НидерландыВеликобританияКоронавирус

News
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь